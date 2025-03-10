В сети появились снятые бойцами ВСУ кадры погрома в продуктовом магазине в Судже

Telegram-канал Military Theme Z опубликовал видео, на котором солдаты ВСУ громят продуктовый магазин в Судже Курской области.

«Шутки кончились ... . Операция по освобождению Курской области близится к концу», — подписали авторы видео.

На кадрах видно, как один из украинских военных сидит за кассой, изображая продавца. Его сослуживец подносит к нему продукты, а тот делает вид, что пробивает ценники. После военный осыпает себя конфетами.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск «Север» нанесли удар беспилотником по зданию в городе Суджа в Курской области, в котором во время бегства пытались спрятаться украинские военнослужащие.

Оператор разведывательного дрона в кратчайшие сроки передал координаты местонахождения украинских военных на командный пункт. Зафиксированная цель была уничтожена ударным БПЛА. Средства объективного контроля зарегистрировали прямое попадание по зданию с военными ВСУ и взрыв, говорится в сообщении.

Ранее подготовку к штурму Суджи показали на карте.