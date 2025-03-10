Подготовку к штурму Суджи показали на карте

Опубликовано видео с картой, на котором показана подготовка российских войск к штурму Суджи в Курской области, а также прорыв в город по газопроводу. Кадры распространил проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» в Telegram.

На кадрах видно, что подготовка к штурму началась 6 марта. Силы РФ уничтожили два моста ударами FPV-беспилотников по заложенной Вооруженными силами Украины взрывчатке. Также трехтонная авиационная бомба ФАБ-3000 была сброшена на сооружение для переправы. К утру 8 марта ВС РФ продвинулись практически на всех участках Курского направления.

В это же время российские штурмовики начали продвижение в тыл формирований ВСУ в Судже по подземному газопроводу со стороны Большого Солдатского. Согласно опубликованной карте, очутившись на поверхности, часть российских военнослужащих направились на север и к полудню 9 марта заняла Кубаткин — к северу от Суджи. Параллельно российские бойцы освободили Малую Локню и Черкасское Поречное. В результате силы противника на севере Суджанского района попали в кольцо.

Сейчас российские военные делают все возможное, чтобы перерезать коммуникацию ВСУ на юго-западе от Суджи, где ВС РФ прорываются к государственной границе и дороге на Юнаковку.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее сообщалось, что ВС РФ усилили наступление в Курской области.