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Начальника Сил поддержки ВСУ задержали по подозрению в коррупции

«Страна»: главу Сил поддержки ВСУ задержали за взятку при закупках для обороны

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Начальник управления командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины задержан по подозрению в коррупции на закупках товаров оборонного назначения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Вместе с военным задержан бизнесмен, который, по данным прокуратуры, передал начальнику управления $14,6 тыс. в качестве «отката».

«По данным прокуратуры, военный получил от предпринимателя «откат» в $14,6 тыc., чтобы ему достался договор закупки товаров на нужды обороны на 36 млн грн», – рассказали журналисты.

На днях сообщалось, что украинский журналист Юрий Николов начал получать угрозы после статьи о коррупции в Минобороны Украины.

До этого мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого в прошлом году осудили на 12 лет колонии строгого режима за коррупцию, отправился служить в зону СВО.

Ранее в Московской области задержали замминистра здравоохранения Захарова по делу о взятке.

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