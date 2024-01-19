Начальника Сил поддержки ВСУ задержали по подозрению в коррупции

Начальник управления командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины задержан по подозрению в коррупции на закупках товаров оборонного назначения. Об этом сообщает «Страна.ua».

Вместе с военным задержан бизнесмен, который, по данным прокуратуры, передал начальнику управления $14,6 тыс. в качестве «отката».

«По данным прокуратуры, военный получил от предпринимателя «откат» в $14,6 тыc., чтобы ему достался договор закупки товаров на нужды обороны на 36 млн грн», – рассказали журналисты.

На днях сообщалось, что украинский журналист Юрий Николов начал получать угрозы после статьи о коррупции в Минобороны Украины.

До этого мэр Владивостока Олег Гуменюк, которого в прошлом году осудили на 12 лет колонии строгого режима за коррупцию, отправился служить в зону СВО.

Ранее в Московской области задержали замминистра здравоохранения Захарова по делу о взятке.