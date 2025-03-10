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В Курской области трех жителей госпитализировали с истощением из-за оккупации ВСУ

Хинштейн: в Курской области трех жителей госпитализировали из-за истощения
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Курской области из освобожденных российской армией населенных пунктов госпитализировали трех мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — заявил он.

По словам губернатора, состояние мужчин не оценивается как тяжелое, у них истощение и хронические заболевания. У одного их пострадавших наблюдается обморожение стоп. На данный момент все госпитализированные находятся под наблюдением медиков.

Хинштейн обратил внимание на то, что российские бойцы продолжают не только освобождать территории, но и спасать мирных жителей. Он добавил, что планирует навестить пациентов в больнице, чтобы убедиться в том, что им оказывается вся необходимая помощь.

До этого в Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попала в больницу.

В своем обращении губернатор напомнил, что бойцы украинской армии используют «подлые атаки», чтобы ранить мирных жителей и нанести удары по гражданской инфраструктуре, разрушить дома. Врио губернатора призвал не возвращаться в «серую зону» для обеспечения собственной безопасности.

Ранее ВСУ ударили по своим позициям в Курской области.

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