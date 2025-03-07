В Курской области женщина подорвалась на украинской мине

В Льговском районе Курской области женщина наступила на мину «Лепесток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попала в больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С минно-взрывной травмой и травмой стопы она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — заявил он.

В своем обращении Хинштейн напомнил, что бойцы украинской армии используют «подлые атаки», чтобы ранить мирных жителей и нанести удары по гражданской инфраструктуре, разрушить дома. Врио губернатора призвал не возвращаться в «серую зону» для обеспечения собственной безопасности.

До этого жительница Суджанского района Курской области рассказала, что военнослужащие украинской армии, напавшие на российский регион, стреляли в окна домов, где находилось мирное население. Она прожила в подвале дома на оккупированной территории больше полугода.

На данный момент все преступления, совершенные бойцами ВСУ, расследуются следователями СК РФ.

Ранее украинский военнослужащий призвал «сворачиваться» с Курского направления.