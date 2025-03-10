Пушилин: ВСУ перебросили с Курского направления две бригады в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили с Курского направления две бригады в Донецкую народную республику. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин «Россия 24».

По его словам, украинские бригады переброшены на Красноармейское и Великоновоселковское направления. Связано это с тем, что там ВСУ несут очень большие потери в живой силе. Также это попытки закрыть те дыры, которые образовались в обороне у противника, рассказал Пушилин.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что российские войска пошли в масштабное наступление на всех направлениях в Курской области. В результате этих действий удалось освободить Малую Локню, Черкасское Поречное, Косицу, Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

Ранее в США заявили, что провал ВСУ в Курской области связан с одним решением Трампа.