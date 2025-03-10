ТАСС: ВСУ перебросили боевиков «Айдара» к Куриловке в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к Куриловке в Курской области бойцов штурмового батальона «Айдар». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Предполагается, что украинское командование планирует наладить снабжение гарнизона в Судже через лесной массив в районе Куриловки, куда были переброшены боевики из «Айдар».

Собеседник агентства сообщил, что российские военные уже уничтожили несколько групп украинского подразделения, продвинувшись еще на несколько километров.

7 марта Telegram-канал «Два майора» cообщал, что положение ВСУ в Курской области стремительно ухудшается. По его данным, российские военные продвинулись возле Куриловки и нанесли удары по позициям группировки ВСУ в Гуево.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что провал ВСУ в Курской области связан с одним решением Трампа.