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ВС РФ нанесли удар по объекту в пригороде Николаева

Лебедев: удар нанесен по объекту с бойцами ВСУ в пригороде Николаева
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Объект с военными в пригороде Николаева подвергся обстрелу, в результате чего ликвидированы десятки боевиков. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации источника, инцидент произошел в северной части Николаева, в районе села Баловное, где зафиксировано пять ударов.

«По предварительным данным, 13 военных получили ранения, более тридцати ликвидированы», — отметил Лебедев, добавив, что среди них не менее половины — иностранцы.

Координатор также сообщил, что рядом с объектом находится городской аэропорт, где проходят обучение пилоты ВСУ, а в самом Баловном и соседней Константиновке производятся БПЛА и осуществляется ремонт техники.

9 марта сообщалось, что скандинавские страны, включая Данию, взяли под контроль работу всех судостроительных предприятий в Николаеве на Украине. Представители стран интересуются советскими разработками и планируют использовать чертежи для производства. Украинской стороне советские исследования не были интересны и хранились в архивах, некоторые под грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в спешке бросают позиции у Малой Локни в Курской области.

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