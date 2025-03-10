ВСУ в спешке бросают позиции в окрестностях Малой Локни в Курской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отвод основных сил с передовых позиций на вторую и третью линии обороны. Об этом сообщил заместитель командира роты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Скупой», передает РИА Новости.

По его словам, на первоначальных рубежах остаются лишь отдельные группы, что, вероятно, является тактической мерой для прикрытия отхода основных подразделений.

«Противник пытается выиграть время, но мы продолжаем наступательные действия вдоль железнодорожной линии, занимая позиции, связывающие опорные пункты до Суджи», — отметил военнослужащий.

Морские пехотинцы установили контроль над ключевым участком железной дороги к северу от Суджи, перерезав одну из главных логистических артерий ВСУ. Это позволяет российским подразделениям развивать продвижение, углубляясь в зону обороны украинской группировки.

9 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении в Курской области. По данным канала, российские войска установили контроль над линией населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, заблокировав украинскую группировку между Суджей и Малой Локней. Отмечается, что в этом районе дислоцировались ключевые опорные пункты и тыловые базы ВСУ. По предварительной информации, часть украинских военнослужащих смогла отступить в направлении Суджи, однако основная группировка остается в зоне окружения.

Ранее российский военкор сообщил о застрявшей в Курской области бригаде ВСУ.