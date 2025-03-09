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Российский военкор сообщил о застрявшей в Курской области бригаде ВСУ

Военкор Рожин: 80-я бригада ВСУ застряла в Курской области в 40 км от границы
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряли в северной части Курского выступа и просят о помощи. Об этом сообщил российский военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные находятся в 40 км от российской границы. Военкор отметил, что помочь им может только сдача в плен.

«Чтобы им помогли, надо вызвать по радио российских военных, сдать технику, оружие и боеприпасы и выполнять все требования российских военных, чтобы сдаться в плен по всей форме», — написал он.

Если бригада попытается прорваться, то «только в пластиковый мешок», добавил Рожин.

9 марта Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что подразделения ВСУ оказались в оперативном окружении в Курской области. По данным канала, российские войска установили контроль над линией населенных пунктов Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка, заблокировав украинскую группировку между Суджей и Малой Локней. Отмечается, что в этом районе дислоцировались ключевые опорные пункты и тыловые базы ВСУ. По предварительной информации, часть украинских военнослужащих смогла отступить в направлении Суджи, однако основная группировка остается в зоне окружения.

Ранее Хинштейн рассказал о сложностях переброски бойцов к Судже по газопроводу.

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