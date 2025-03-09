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Кадыров рассказал об успехах ВС РФ в Курской области

Кадыров заявил о продвижении российских военных в Курской области
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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об успешном продвижении российских войск, включая подразделения спецназа «Ахмат», на Курском направлении. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил успешную зачистку села Мартыновка подразделениями полка «Ахмат-Чечня», а также полное освобождение от украинских войск Черкасского Поречного, хуторов Косица и Правда совместными усилиями «Ахмата», 30 МСП и других подразделений.

Полк 1427 зачистил лес над Косицей, также российские подразделения, по словам Кадырова, вошли в село Михайловка и «выбивают оттуда нацистов».

«За последние дни появилась возможность взять оккупированный врагом город Суджу под контроль со всех сторон и продолжить выбивать ВСУ из этого населённого пункта», — указал глава Чечни.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу. ВС России продолжают разгром украинской армии на территории Курской области, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее посол заявил о попытках ВСУ скрыть следы преступлений в Курской области.

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