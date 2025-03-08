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Российский «Искандер» уничтожил машину РСЗО HIMARS под Николаевом

Минобороны: военные РФ уничтожили заряжающую машину HIMARS в районе Николаева
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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские войска ракетным ударом «Искандера» уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS восточнее города Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что удар нанесли по замаскированной позиции РСЗО в населенном пункте Новониколаевка, который расположен в 26 км восточнее Николаева.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня, которую поставили на вооружение армии Украины. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

До этого в Минобороны России рассказали о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в условиях специальной военной операции. По данным ведомства, этот комплекс может наносить высокоточные ракетные удары на расстояние до 500 км даже во время активной работы вражеской противоракетной обороны. В министерстве подчеркнули, что «Искандеры» ежедневно наносят сокрушительный урон инфраструктуре ВСУ, им под силу уничтожить любую цель.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о российском ракетном комплексе «Искандер».

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