Российский «Искандер» уничтожил машину РСЗО HIMARS под Николаевом

Российские войска ракетным ударом «Искандера» уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS восточнее города Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что удар нанесли по замаскированной позиции РСЗО в населенном пункте Новониколаевка, который расположен в 26 км восточнее Николаева.

HIMARS — американская реактивная система залпового огня, которую поставили на вооружение армии Украины. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

До этого в Минобороны России рассказали о преимуществах оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в условиях специальной военной операции. По данным ведомства, этот комплекс может наносить высокоточные ракетные удары на расстояние до 500 км даже во время активной работы вражеской противоракетной обороны. В министерстве подчеркнули, что «Искандеры» ежедневно наносят сокрушительный урон инфраструктуре ВСУ, им под силу уничтожить любую цель.

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