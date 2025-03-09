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Появилось видео сдачи в плен бойцов элитной 80-й бригады ВСУ под Суджей

Опубликовано видео массовой сдачи в плен элитной бригады ВСУ в Курской области
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Минобороны России

Появилось видео сдачи в плен бойцов элитной 80-й бригады ВСУ под Суджей в Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Русская весна».

Уточняется, что штурмовики 30-го полка ВС РФ в боях взяли в плен бойцов элитной 80-й львовской десантно-штурмовой бригады ВСУ. Всего в плен сдались 13 украинских военных.

На одном из видео, опубликованным каналом «Военкор Кулько» показано, как украинских военных допрашивают. Они рассказывают о расположении войск, вооружении, а также о нежелании участвовать в боевых действиях. Один из пленных также рассказал, что российские военные обращаются с ними гуманно.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины. По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки российских войск «Север».

Ранее пять военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке российских войск «Запад».

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