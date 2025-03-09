Более 200 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии

Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил источник в силах безопасности.
«В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что еще десятки военных пропали без вести.
До этого сообщалось, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.
Вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента Асада и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).
Ранее в Госдуме предложили создать Латакийскую народную республику.