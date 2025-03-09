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Более 200 сотрудников сил безопасности погибли в Сирии

Al Jazeera: более 230 сотрудников МО и сил безопасности погибли в боях в Сирии
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Reuters

Более 230 сотрудников министерства обороны и служб безопасности Сирии погибли при столкновениях с вооруженными формированиями. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил источник в силах безопасности.

«В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий министерства обороны и служб безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что еще десятки военных пропали без вести.

До этого сообщалось, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

Вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента Асада и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).

Ранее в Госдуме предложили создать Латакийскую народную республику.

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