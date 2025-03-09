В Госдуме предложили создать Латакийскую народную республику

России необходимо провозгласить создание в Сирии Латакийской народной республики в ответ на убийства мирных жителей захватившими власть в стране боевиками. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«То, что происходит сейчас в Сирии — самый настоящий геноцид, который осуществляют новые власти страны. Россия снова делает все возможное, чтобы спасти преследуемых: алавиты из провинции Латакия сейчас находятся под защитой русского оружия на территории военной базы Хмеймим. Удивительно, но западные политики и СМИ, те самые, что рукоплескали свержению Асада, сейчас молчат, будто воды в рот набрали. Даже хваленые правозащитники, которые при прежней власти поднимали шум из-за каждого пустякового нарушения, теперь аккуратно говорят о двух сотнях убитых, что, совершенно точно, в десятки раз занижает реальное число жертв. Уверен, что и ООН ничего странного в Сирии не увидит, сколько ни обращайся к Совету Безопасности — он давно уже откликается только на призывы коллективного Запада, для которого те же сирийские реалии ничего страшного не сулят. Пора бы в прибрежных провинциях нам уже организовать оппозиционное движение и провозгласить создание Латакийской народной республики — иного выхода не вижу», — сказал Журавлев.

В последние два дня — 6 и 7 марта — в провинциях Латакия и Тартус, где находятся российские военные базы, вспыхнули жесточайшие столкновения. Бои идут между вооруженными формированиями новых сирийских властей во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана в РФ террористической и запрещена) (ХТШ) и сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. По данным правоохранителей, на этом фоне в стране происходят казни алавитов (составляли костяк офицерского корпуса армии при Асаде).

По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека (SOHR), сотрудники госбезопасности Сирии за два дня убили 340 мирных жителей.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о бедственном положении сирийских христиан после свержения Асада.