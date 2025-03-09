Белгородскую область атаковал второй за 1,5 часа вражеский БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью второй за 1,5 часа дрон

В небе над Белгородской областью был уничтожен второй за полтора часа украинский беспилотник. Об этом сообщает в своем Telegram-канале российское оборонное ведомство.

Как уточнили в Минобороны, дрон был ликвидирован дежурными средства ПВО (противовоздушной обороны) около 17:30.

Прошлая атака ВСУ на регион произошла в 16:05. Вражеский беспилотник тоже был уничтожен силами ПВО.

До этого в министерстве обороны заявили, что в ночь на 9 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами РФ. 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 13 беспилотников подавили над Липецкой областью. Девять летательных аппаратов сбили над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Воронежской области, три — в Астраханской области и по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.