Ночью над Россией уничтожили почти 90 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 13 беспилотников подавили над Липецкой областью. Девять летательных аппаратов сбили над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Воронежской области, три — в Астраханской области и по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

До этого в Ростовской области в селе Ряженое Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА начался пожар в частном доме. Губернатор региона отметил, что пожарные оперативно локализовали возгорание. Никто не пострадал. Власти приняли решение отселить семью, жившую в загоревшемся доме, а также жителей нескольких соседних домов.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.