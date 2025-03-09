Белгородскую область атаковал дрон ВСУ

Над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинский БПЛА попытался атаковать территорию РФ в 16:05. Он был ликвидирован дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны).

До этого в министерстве обороны заявили, что в ночь на 9 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над регионами РФ. 52 дрона сбили над территорией Белгородской области, 13 беспилотников подавили над Липецкой областью. Девять летательных аппаратов сбили над территорией Ростовской области, восемь – над территорией Воронежской области, три — в Астраханской области и по одному — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться».

Ранее глава ВМС Украины оценил методы России против морских дронов.