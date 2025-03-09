В Орловской области в шестой раз за день объявлена авиационная опасность

МЧС в шестой раз сообщило об авиационной опасности в Орловской области

МЧС России в своем приложении в шестой раз за день сообщило об авиационной опасности в Орловской области.

В ведомстве призвали жителей региона быть бдительными.

Кроме Орловской области, 9 марта угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Самарской области, а утром — в Воронежской области.

Сигнал об авиационной опасности означает, что была получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам региона. После этого все службы приводятся в режим максимальной готовности. Часто угроза оказывается ложной. Объекты обнаруживают на большом расстоянии, и требуется время на их идентификацию и определение курса.

Атаки украинских дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности к атакам, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотников по регионам России «будет увеличиваться»

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.