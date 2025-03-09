SHOT сообщил о взятии под контроль российскими военными промзоны на окраине Суджи

SHOT: ВС РФ взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области

Российские военные взяли под контроль промзону на окраине Суджи в Курской области. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Прямо сейчас российская армия продолжает наступление на город сразу с нескольких направлений, отметил источник канала с полей.

Утром 9 марта ВС РФ зачистили населенные пункты Черкасское Поречное, где в плен сдалось несколько десятков солдат ВСУ, и Косицу. Активные бои продолжаются в Мартыновке и Малой Локне, где, предварительно, бойцы ВСУ пытаются сопротивляться и не покидают свои позиции.

Накануне SHOT сообщил, что российские бойцы начали штурм Суджи в Курской области. Сообщалось также, что в операции принимают участие члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток» и отряда «Ветераны», а также бойцы нескольких бригад Вооруженных сил РФ. Предварительно, бои идут в городской черте. Штурмовикам из нескольких подразделений помогают операторы беспилотников.

Ранее российский военный блогер рассказал о продолжавшихся всю ночь боях в Судже.