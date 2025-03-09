Силовики раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

ТАСС: десятки военных ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки

За прошедшие сутки в российский плен в Курской области сдались десятки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Уже десятки солдат ВСУ сдались в плен со вчерашнего дня», — сказали силовики.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России освободили село Лебедевка в Курской области, а также взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области Украины. По информации ведомства, населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировки российских войск «Север».

До этого боец ВС РФ с позывным «Апостол» сообщил, что украинские формирования практически оказались в огневом мешке в районе села Малая Локня в Курской области. По его словам, в районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина остается большое количество сожженной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео из освобожденной деревни в Курской области.