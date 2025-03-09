Трамп выразил желание сократить военные расходы

Трамп сообщил, что хотел бы сократить оборонные расходы, но не сейчас

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News выразил желание сократить военные траты.

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал глава государства.

7 марта политик предупредил, что, если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. А два месяца назад, до инаугурации, он говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП. По его мнению, страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП. Трамп рассказал, что во время своего первого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ лидера США был отрицательным.

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