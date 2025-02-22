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Сальдо сообщил об уничтожении позиции ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: на правом берегу Херсона была уничтожена позиция солдат ВСУ

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации украинских войск на правом берегу Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Беспилотники выявили и уничтожили пункт временной дислокации противника на правом берегу Днепра. <...> Такие удары по объектам противника на Каховском направлении подразделения БПЛА наносят практически ежедневно», — заявил глава региона.

Он отметил, что уничтоженная недавно позиция ВСУ находилась в заброшенном доме и ее заметили операторы БПЛА. В итоге пункт дислокации ликвидировали вместе с солдатами несколькими ударами с применением дронов.

21 февраля военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что Вооруженные силы Украины стягивают силы в район Херсона из-за опасений возможного форсирования Днепра российскими войсками в районе этого города.

Еще одной точкой напряжения для украинских войск является район Часова Яра, где российские десантники выбивают последние позиции ВСУ на высотах в городе.

Ранее Сальдо назвал напряженной обстановку на линии фронта в Херсонской области.

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