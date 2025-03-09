Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт Гагин назвал причину новых контратак ВСУ

Гагин: активность ВСУ вызвана желанием Зеленского показать Западу результат
close
РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал »РИА Новости»

Военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя активизацию контрнаступательных действий ВСУ и участившиеся атаки дронов на российские города, заявил, что это связано с переговорами Владимира Зеленского о военной помощи с европейскими лидерами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, Киев стремится продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи на поле боя.

При этом Гагин подчеркнул эффективность российских систем ПВО, отражающих атаки с воздуха и предотвращающих повреждения критически важной инфраструктуры.

«Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. <...> Для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат», — сказал Гагин.

9 марта сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами