Эксперт Гагин назвал причину новых контратак ВСУ

Военно-политический эксперт Ян Гагин, комментируя активизацию контрнаступательных действий ВСУ и участившиеся атаки дронов на российские города, заявил, что это связано с переговорами Владимира Зеленского о военной помощи с европейскими лидерами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению эксперта, Киев стремится продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи на поле боя.

При этом Гагин подчеркнул эффективность российских систем ПВО, отражающих атаки с воздуха и предотвращающих повреждения критически важной инфраструктуры.

«Стоит отметить активность ВСУ в последние двое суток. Она обусловлена, на мой взгляд, последними переговорами Зеленского с европейскими лидерами о военной помощи. <...> Для того, чтобы показать, что... ВСУ могут приносить какой-то результат», — сказал Гагин.

9 марта сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее стало известно об отступлении ВСУ в Курской области.