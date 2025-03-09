В Орловской области четвертый раз за день объявили авиационную опасность

МЧС России через приложение сообщило жителям Орловской области об отмене авиационной опасности в регионе.

«Внимание! Отбой авиационной опасности», — говорится в уведомлении.

Это объявление о воздушной опасности стало в регионе четвертым за день. В этот раз режим действовал с 14:37.

Кроме Орловской области, в ночь на 9 марта угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Самарской области, а утром — в Воронежской области.

Сигнал об авиационной опасности означает, что была получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам региона. После этого все службы приводятся в режим максимальной готовности. Часто угроза оказывается ложной. Объекты обнаруживают на большом расстоянии и требуется время на их идентификацию и определение курса.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.