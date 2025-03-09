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Военкор показал фото погибших бойцов ВСУ в Курской области

Военкор Коц показал фото завала из тел погибших в Курской области военных ВСУ
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых запечатлен завал из тел погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

«Уничтоженные оккупанты. Погребки и Старая Сорочина», — написал журналист.

На опубликованных кадрах показаны тела украинских военнослужащих в окрестностях населенных пунктов.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Судже попали в мешок 1,5 тысячи бойцов ВСУ. По его данным, сейчас бои идут на Пионерской улице в районе Суджанского маслодельного комбината, а также в Мирном и Бондаревке.

До этого боец ВС РФ с позывным «Апостол» сообщил, что украинские формирования практически оказались в огневом мешке в районе села Малая Локня в Курской области. По его словам, в районе деревень Новая Сорочина и Старая Сорочина остается большое количество сожженной техники Вооруженных сил Украины.

Ранее Медведев рассказал об успехах российских военных в Курской области.

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