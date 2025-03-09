Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США исключили возобновление помощи Украине после сделки по минералам

NBC: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам
close
Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

США не станут продолжать оказывать военную помощь Украине после заключения сделки по полезным ископаемым. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным канала, президент США Дональд Трамп намерен добиться и других целей перед возобновлением поставок. В частности, глава Белого дома хочет, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам и проявил готовность идти на уступки, в том числе территориальные.

Помимо этого, как отметили авторы, американский лидер добивается прогресса в вопросе проведения выборов президента Украины, а также отставки Зеленского.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее в Совфеде предрекли идейный разрыв между США и Евросоюзом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами