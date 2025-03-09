В США исключили возобновление помощи Украине после сделки по минералам

NBC: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам

США не станут продолжать оказывать военную помощь Украине после заключения сделки по полезным ископаемым. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

По данным канала, президент США Дональд Трамп намерен добиться и других целей перед возобновлением поставок. В частности, глава Белого дома хочет, чтобы его украинский коллега Владимир Зеленский изменил свое отношение к переговорам и проявил готовность идти на уступки, в том числе территориальные.

Помимо этого, как отметили авторы, американский лидер добивается прогресса в вопросе проведения выборов президента Украины, а также отставки Зеленского.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее в Совфеде предрекли идейный разрыв между США и Евросоюзом.