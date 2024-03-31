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В Британии представили «новейшее оружие» против России, им оказались хаски

Daily Mail: войска Британии начали тренировать хаски для снабжения армии

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Войска Великобритании стали тренировать собак породы хаски в рамках подготовки к возможной войне с Россией в Арктике. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«Знакомьтесь: новейшее оружие Великобритании, которое держит (президента РФ Владимира) Путина в напряжении – хаски», — говорится в статье.

По данным авторов материала, псов начали тренировать некие элитные подразделения. Хаски обучают доставке боеприпасов и продовольствия войскам, находящимся за полярным кругом. Отмечается, что способности собак должны покрыть потребности ударных команд в случае начала конфликта.

В статье уточнили, что решение тренировать хаски приняли после того, как комитет по обороне Великобритании признал, что снаряды и снаряжение страны закончатся спустя пару месяцев после начала войны с Россией.

До этого журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету.

Ранее в Британии разразился скандал из-за выделения помощи Украине.

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