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В Британии рассказали о планах по введению всеобщей воинской обязанности

Депутат Макфадден: Британия не планирует вводить всеобщую воинскую обязанность
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Reuters

В настоящее время правительство Великобритании не рассматривает вопрос введения всеобщей воинской обязанности. Об этом телеканалу Sky News заявил депутат и канцлер герцогства Ланкастерского Пэт Макфадден.

«Мы не рассматриваем вопрос введения всеобщей воинской повинности, но, конечно, мы уже объявили о значительном увеличении расходов на оборону несколько недель назад, и мы должны признать, что наш мир уже изменился», — сказал депутат.

В феврале 2024 года глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш призвал страны НАТО ввести военную службу. По его словам, любой шаг по введению воинской повинности в Великобритании и других союзников по альянсу «будет иметь значение для защиты Европы от России».

В конце февраля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна с 2027 года сократит объем помощи, которую она оказывает другим странам, чтобы повысить расходы на оборону. По его словам, международная помощь сократится с 0,5 до 0,3%.

Ранее британской армии предрекли уничтожение на Украине.

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