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В «Ахмате» рассказали о начале штурма Суджи

Группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о начале финального штурма Суджи

Группа Аида спецназа «Ахмат» заявила о хорошем продвижении на всех направлениях штурма Суджи. Об этом говорится в Telegram-канале войсковой группировки.

«Все подразделения, находящиеся на линии Курского фронта, перешли в масштабное наступление. Со всех направлений. <..>
Бои очень ожесточенные и местами кровавые», — заявили представители группы Аида.

Сообщается о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными подразделениями. Подчеркивается, что текущая атака являет собой начало финального штурма Суджи. Город оккупирован украинскими войсками уже семь месяцев.

До этого «Два майора» сообщали, что в штурме Суджи участвует спецназ «Ахмат» и добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад ВС РФ. Регулярные войска представлены силами 30-го мотострелкового полка и подразделениями 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Ранее под Суджей заметили 18-летних украинских солдат.

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