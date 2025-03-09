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Стало известно о предложении Британии создать альянс для поддержки Украины

Daily Mail: Британия может создать группу для обмена разведданными с Украиной
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Kin Cheung/AP

Великобритания предложила создать подгруппу внутри альянса «Пять глаз» для обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из сферы обороны.

«Речь не идет о выходе из «Пяти глаз», имеется в виду создание новых «Четырех глаз» внутри него», — говорится в материале.

Авторы отметили, что подобное предложение было выдвинуто после решения США остановить предоставление разведданных Киеву, а также введения запрета на аналогичную работу Великобритании и других союзников. Журналисты не уточнили, какие страны могли бы войти в новую группу.

«Пять глаз» — это альянс разведывательных служб, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее на Западе усомнились, что Украина продержится еще одну зиму без помощи США.

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