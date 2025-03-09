За сутки Белгородскую область пытались атаковать более 130 украинских беспилотников

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 130 дронами

Вооруженные силы Украины за сутки пытались более чем 130 беспилотниками атаковать территорию Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, во время ударов были повреждены жилые дома, автомобили, коммерческие и социальные объекты, а также линии электропередачи.

В Белгородском районе за сутки выпустили десять боеприпасов во время одного обстрела и атаковали объекты 11 беспилотниками, из которых четыре сбили системы ПВО.

«В Валуйском муниципальном округе поселки <...> подверглись атакам 23 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены», — добавил Гладков.

За сутки система ПВО уничтожила 24 беспилотника над Губкинским и Старооскольским округами, а также Красненским районом. Однако в Чернянском районе после обстрелов нашли повреждения социального объекта и восьми жилых домов. Шебекинский округ ВСУ атаковали 38 дронами, часть из них сбили, но один из обстрелов повредил многоквартирный дом и линию электропередачи.

Ранее в Шебекино из-за атаки ВСУ пострадали два человека.