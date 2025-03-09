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В Госдуме рассказали, как Россия будет реагировать в случае атаки на Крымский мост

Депутат Шеремет: атака на Крымский мост будет воспринята как вызов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Попытка атаковать Крымский мост будет воспринята российской стороной как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Предавая и безвозвратно разрушая свою страну, киевский режим настырно пытается сделать то же самое с Россией. Поэтому их агрессия на так раздражающую их  современную российскую инфраструктуру будет воспринята как вызов и полный отказ от мирной линии, продвигаемой США», — заявил он.

По словам парламентария, в случае атаки на Крымский мост ответ российской стороны будет оперативным и разрушительным. Шеремет добавил, что не рекомендует украинской стороне «играть с огнем».

7 марта в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа выразил уверенность в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

В ответ на это заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект.

Ранее в Госдуме ответили поговоркой о курице на угрозы Украины атаковать Крымский мост.

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Атаки на Крымский мост
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