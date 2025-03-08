В Воронеже обломки сбитого беспилотника повредили остекление дома

Над Воронежем уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, при падении обломков было повреждено остекление в одной квартире», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:37 по московскому времени.

Для ликвидации дрона задействовали дежурные средства противовоздушной обороны. По словам Гусева, обошлось без пострадавших.

В регионе сохраняется угроза атаки беспилотников, добавил губернатор.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что над территорией страны за 1,5 часа были сбиты 16 украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, дроны пытались атаковать российские регионы в период с 20:00 до 21:30. В итоге они были перехвачены и уничтожены: десять было ликвидировано над Белгородской областью, а шесть — над Ростовской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.