Командование 425-го штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой заставляло женщин идти на штурм. Об этом в интервью ТАСС сообщила пленная военнослужащая Галина Казимова.

«Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм. Нас насильно отправили», — заявила она.

По словам пленной, в ее подразделении было порядка 100 женщин-солдат. Она отметила, что командиры издевались над ними и «били по рукам и ногам».

Казимова отметила, что сдалась в плен у села Шевченко, где она должна была закрепиться на позициях после действий штурмовой группы и сделать зачистку, однако в ходе боя женщина получила ранение и не стала оказывать сопротивление при взятии в плен.

До этого сообщалось, что военнослужащие 23-й механизированной бригады ВСУ, в том числе офицер, сдались в плен у села Комар на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.

По данным ТАСС, солдаты украинской армии приняли решение сдаться в плен из-за того, что попали в окружение. Бойцы рассказали, что просили командование об эвакуации с территории, однако получили отказ.

Ранее пять военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке российских войск «Запад».