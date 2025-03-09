В аэропорту Владикавказа отменили план «Ковер». Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, воздушная гавань работает в обычном режиме.

Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода. Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.