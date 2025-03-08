В Ростовской области начался пожар после падения беспилотника

Слюсарь: в селе Ряженое из-за падения беспилотника возник пожар в частном доме

Беспилотная опасность объявлена по Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме», — написал он.

По его словам, пожарные оперативно локализовали возгорание. Никто не пострадал. Власти приняли решение отселить семью, жившую в загоревшемся доме, а также жителей нескольких соседних домов. Утром муниципальная комиссия оценит ущерб, причиненный людям в результате падения беспилотника, добавил Слюсарь.

В ночь на 8 марта в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области была отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.