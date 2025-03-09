Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Террористы атаковали автомобили Израиля на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан автомобили Израиля забросали коктейлями Молотова
close
Shutterstock

На Западном берегу реки Иордан террористы забросали израильские автомобили коктейлями Молотова. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Террористы бросали бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили, проезжавшие по гражданской дороге недалеко от Наби-Ильяса», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших не поступала. На место инцидента были направлены военнослужащие, которые приступили к поиску террористов.

В конце февраля сообщалось, что Армия обороны Израиля усиливает контртеррористическую операцию на севере Западного берега реки Иордан, развернув танковую дивизию в районе Дженина. По данным ЦАХАЛ, бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» действовали в деревнях близ Дженина, а танковая дивизия приступала к наступательным операциям в самом городе. Военные также продолжали активность в секторе Тулькарма.

Глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что около 40 тыс. палестинцев покинули лагеря беженцев в Дженине, Тулькарме и Нур-Шамс, и сейчас там «нет мирных жителей». Он приказал войскам готовиться к «продолжительному пребыванию» в этих зонах, запретив возвращение населения как минимум на год.

Ранее глава Госдепа назвал поддержку Израиля приоритетной задачей Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами