Террористы атаковали автомобили Израиля на Западном берегу реки Иордан

На Западном берегу реки Иордан террористы забросали израильские автомобили коктейлями Молотова. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Террористы бросали бутылки с зажигательной смесью в израильские автомобили, проезжавшие по гражданской дороге недалеко от Наби-Ильяса», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших не поступала. На место инцидента были направлены военнослужащие, которые приступили к поиску террористов.

В конце февраля сообщалось, что Армия обороны Израиля усиливает контртеррористическую операцию на севере Западного берега реки Иордан, развернув танковую дивизию в районе Дженина. По данным ЦАХАЛ, бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» действовали в деревнях близ Дженина, а танковая дивизия приступала к наступательным операциям в самом городе. Военные также продолжали активность в секторе Тулькарма.

Глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что около 40 тыс. палестинцев покинули лагеря беженцев в Дженине, Тулькарме и Нур-Шамс, и сейчас там «нет мирных жителей». Он приказал войскам готовиться к «продолжительному пребыванию» в этих зонах, запретив возвращение населения как минимум на год.

Ранее глава Госдепа назвал поддержку Израиля приоритетной задачей Трампа.