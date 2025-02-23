Израиль направил танки в Дженин впервые за 20 лет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает контртеррористическую операцию на севере Западного берега реки Иордан, развернув танковую дивизию в районе Дженина. Как сообщила военная пресс-служба, это первый случай ввода бронетехники в данный регион со времен операции «Защитная стена», которая проводилась в 2002 году.

По данным ЦАХАЛ, бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» начали действовать в деревнях близ Дженина, а танковая дивизия приступила к наступательным операциям в самом городе. Военные также продолжают активность в секторе Тулькарма.

Глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что около 40 тыс. палестинцев покинули лагеря беженцев в Дженине, Тулькарме и Нур-Шамс, и сейчас там «нет мирных жителей». Он приказал войскам готовиться к «продолжительному пребыванию» в этих зонах, запретив возвращение населения как минимум на год.

22 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство отложило освобождение палестинских заключенных.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.