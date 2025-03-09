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На Западе рассказали о последствиях нехватки американских разведданных у ВСУ

Эксперт Гади: ВСУ не могут поражать многие цели из-за нехватки разведданых США
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Alina Smutko/Reuters

Нехватка ранее поступавших от США разведывательных данных привела к тому, что украинские войска не могут поражать многие движущиеся цели. Об этом немецкому журналу Spiegel заявил старший научный сотрудник Института международных стратегических исследований в Лондоне и Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Франц-Штефан Гади.

По его словам, у Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сейчас нет достаточного количества данных в режиме реального времени. В частности, они необходимы для нейтрализации мобильной противовоздушной обороны и поражения движущихся целей.

Эксперт отметил, что европейские разведывательные спутники значительно уступают американским по скорости работы и качеству передаваемого изображения.

5 марта газета Financial Times со ссылкой на британских чиновников сообщила, что американские разведывательные службы заморозили каналы передачи имеющихся у них данных Киеву.

Ранее администрация США заявила о приостановке всей военной помощи Украине.

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