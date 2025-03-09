На Аляске завершилось строительство новых пусковых шахт противоракетной обороны

Defense News: на Аляске построили 20 новых пусковых шахт для противоракет

В американском штате Аляска завершено строительство 20 новых шахт для системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает портал Defense News.

По имеющейся информации, строительство новых шахт в Форт-Грили для системы Ground-Based Midcourse Defense вели специалисты аэрокосмической корпорации Boeing.

Таким образом количество размещенных на Аляске американских противоракет возросло до 60.

5 марта президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед палатой представителей и сенатом конгресса заявил, что Вашингтон собирается разработать и развернуть новую систему противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»).

В феврале стало известно, что Космические силы США создают команду, которая будет заниматься вопросом создания национальной системы ПРО «Золотой купол».

Ранее в США признали неуязвимость российского ракетного комплекса для средств ПВО.