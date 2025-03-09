Над Рязанью сбили украинские беспилотники

Над Рязанью уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:49 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Малков. В настоящее время на месте падения обломков дронов организована работа оперативных служб, добавил он.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем уничтожили украинский беспилотник. При падении обломков было повреждено остекление в одной квартире, уточнил он. Для ликвидации дрона задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.