Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Рязанью сбили украинские беспилотники

Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанью
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Над Рязанью уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:49 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Малков. В настоящее время на месте падения обломков дронов организована работа оперативных служб, добавил он.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем уничтожили украинский беспилотник. При падении обломков было повреждено остекление в одной квартире, уточнил он. Для ликвидации дрона задействовали дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами