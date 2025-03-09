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В Липецке и Липецком округе объявляли угрозу атаки беспилотников

Губернатор Артамонов: в Липецке и Липецком округе объявляли об опасности БПЛА
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Shutterstock

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляли в Липецке и Липецком муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО», — написал глава региона.

Губернатор напомнил местным жителям о правилах безопасности во время угрозы БПЛА. Артамонов призвал зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход и не оставаться на открытой местности. В безопасном месте следует находиться до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», заключил губернатор. Свое предупреждение глава региона опубликовал в 23:52 по мск.

В 0:55 по мск Артамонов написал в своем Telegram-канале, что атака беспилотников продолжается. Губернатор призвал местных жителей оставаться дома или в укрытии, не подходить к окнам. Также глава региона сообщил о работе систем противовоздушной обороны и средств подавления беспилотников.

В свою очередь в Тамбовской области также была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем местных жителей проинформировало МЧС России в своем приложении.

Ранее в Ростовской области загорелся склад после падения БПЛА.

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