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Украинские войска восемь раз атаковали территорию ДНР за сутки

Вооруженные силы Украины выпустили 24 боеприпаса по ДНР за сутки
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Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Факты военных преступлений Украины».

«Восемь вооруженных атак на Горловском направлении. Всего выпущено 24 единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, разрушения не фиксировались, добавили в Telegram-канале.

7 марта беженка Елена Махатенко рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины при отступлении из оккупированной Новогродовки в ДНР минировали квартиры и места с продуктами питания. По ее словам, многие люди заходили в заминированное жилье, чтобы искать продукты. О том, подрывалось ли мирное население на минах, неизвестно.

На прошлой неделе Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских военных приступил к документированию фактов насилия в освобожденном Дзержинске Донецкой народной республики. По данным председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, отступающие подразделения ВСУ целенаправленно атаковали гражданских лиц, используя дроны-камикадзе.

Ранее в России пригрозили наказанием Украине за преступления против мирных людей.

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