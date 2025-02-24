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ВСУ атаковали беспилотниками мирных жителей в ДНР

Трибунал по Украине: ВСУ атаковали дронами мирных жителей в Дзержинске
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Evgeniy Maloletka/AP

Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских военных приступил к документированию фактов насилия в освобожденном Дзержинске Донецкой народной республики. По данным председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, отступающие подразделения ВСУ целенаправленно атаковали гражданских лиц, используя дроны-камикадзе, передает ТАСС.

Григорьев заявил, что в ходе круглого стола, посвященного нарушениям прав соотечественников, были представлены свидетельства массовых расстрелов и применения беспилотников против мирных жителей.

«Украинские военные сбрасывали боеприпасы на людей, преследовали их до домов, зная, что перед ними — гражданские. Особую жестокость проявляли к русскоязычным, пытавшимся эвакуироваться в сторону России. По нашим данным, существовал прямой приказ атаковать таких людей», — сказал он.

Среди тех, кто не смог выжить — десятки пожилых жителей, включая женщин 70–80 лет.

«Мы зафиксировали случаи, когда военные ВСУ расстреливали стариков на глазах у родственников», — отметил Григорьев.

Трибунал завершает сбор доказательств, включая видео- и фотоматериалы, а также показания выживших. Полный доклад о преступлениях в Дзержинске будет представлен в ближайшее время.

Ранее ВС РФ рассказали о сорванной атаке ВСУ на освобожденный Дзержинск.

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