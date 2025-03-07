Беженка из Новогродовки рассказала, как ВСУ минировали места с продуктами питания

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из оккупированной Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) минировали квартиры и места с продуктами питания. Об этом в интервью РИА Новости сообщила беженка Елена Махатенко.

«Мы даже видели квартиры, в которых стояли растяжки. Войдете, значит, подорветесь. Или приманивали — здесь, допустим, еда или еще что-то, но растяжка уже стояла», — заявила она.

По словам Махатенко, многие люди заходили в заминированное жилье, чтобы искать продукты. О том, подрывалось ли мирное население на минах, неизвестно.

До этого женщина сообщила, что видела немцев в военной форме на территории Новогродовки летом 2024 года. О том, к каким войскам относились немецкие военнослужащие, неизвестно. На данный момент этот вопрос изучают сотрудники Следственного комитета (СК) России. Махатенко отметила, что немцы укреплялись на позициях или просто проезжали мимо.

Ранее стало известно о ночной атаке ВСУ на Донецк.