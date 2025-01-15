Украинские женщины впервые вступили в специализированный легион в Польше

Украинки впервые вступили в «Украинский легион» в Польше и выбрали специальности

Украинки, проживающие за пределами своей страны, подали заявки и впервые присоединились к формируемому в Польше «Украинскому легиону». Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на информацию от Минобороны Украины.

«Впервые среди подписавших контракты в Генеральном консульстве Украины в Люблине оказались женщины. Девушки выбрали специальности, связанные с медициной и коммуникациями», — отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что обсуждения о роли женщин в боевых действиях и возможности их призыва на военную службу будут продолжаться на фоне растущего спроса Киева на дополнительные войска.

В декабре депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если не являются медиками. Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Ранее на Украине заявили, что женщины не простят Зеленскому мобилизацию.