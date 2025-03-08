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Курское село попало под удар ВСУ

Хинштейн: ВСУ атаковали село Махов Колодезь, повреждены 14 домов
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Махов Колодезь в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — написал он.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

8 марта Хинштейн сообщил, что во время атаки украинских беспилотников в селе Гирьи Беловского района Курской области пострадали двое супругов. Он уточнил, что у 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у ее 56-летнего супруга врачи зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, головы и спины. Хинштейн добавил, что в этом же селе вражеский дрон повредил гражданский автомобиль, внутри которого был водитель. Мужчина не пострадал.

Также накануне в курскую больницу был доставлен мужчина 1956 года рождения с ранениями шеи и грудной клетки, а также переломом руки. Пострадавший получил травмы, задев взрывное устройство в одном из населенных пунктов Курской области.

Ранее военный священник обвинил ВСУ в разграблении храма в Курской области.

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