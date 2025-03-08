В Курской области во время атаки ВСУ пострадала семейная пара

Хинштейн: во время атаки дронов ВСУ в селе Гирьи ранены двое супругов

Во время атаки украинских беспилотников в селе Гирьи Беловского района Курской области пострадали двое супругов. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, у 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у ее 56-летнего супруга зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, головы и спины.

Сейчас пострадавших доставили в Курскую областную клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает.

Хинштейн добавил, что в этом же селе вражеский дрон повредил гражданский автомобиль, внутри которого был водитель. Мужчина не пострадал.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военный священник обвинил ВСУ в разграблении храма в Курской области.