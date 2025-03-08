Стало известно, как ВСУ наводят HIMARS без американских разведданных

Украинские военнослужащие начали использовать альтернативные источники данных для ударов по позициям Вооруженных сил РФ с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS после того, как США перестали передавать им координаты целей. Об этом в эфире YouTube-канала «Киев-24» заявил военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

Он рассказал, что американское руководство ограничило доступ Вооруженным силам Украины (ВСУ) к системам, благодаря которым они получали точные координаты объектов российских войск.

«Но при этом мы имеем возможность использовать HIMARS <...> на основании наших собственных разведывательных данных: наших спутников, нашей разведки, на основе данных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»)», — добавил Бескрестнов.

По его словам, потеря доступа к американским базам данных стала болезненным ударом для ВСУ. В том числе это касается ограничения доступа к спутниковым снимкам, сделанным аэрокосмической компанией Maxar Technologies.

В связи с этим эксперт отметил, что теперь украинским военнослужащим придется полагаться на помощь других зарубежных партнеров. Среди них — Германия и Великобритания, которые обладают собственными разведывательными спутниками.

7 марта издание «Украинский милитарный портал» сообщило, что американская компания Maxar Technologies лишила ВСУ доступа к своим спутниковым снимкам. В качестве официальной причины такого решения был назван «административный запрос».

Ранее в РФ оценили значимость американских разведывательных данных для Украины.